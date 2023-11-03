Orhan Pamuk'a 'Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'

NOBELödüllü yazar Orhan Pamuk, 16 yıldır sürdürülen 'Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası´nın (MTSO) öncü girişimiyle 16 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü´ne bu yıl çağdaş romanın usta ismi Orhan Pamuk layık görüldü. Ödül Değerlendirme Kurulu Celal Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı´dan oluştu. Kurul Üyeleri 2023 yılı için önerilen adaylar arasından Pamuk´u 60´tan fazla dile çevrilen, 100´den fazla ülkede yayımlanan eserleriyle ve 2006 yılı Nobel Edebiyat Ödülü´nü kazanarak Türk edebiyatının ve Türkçenin dünya edebiyat okuru çevresinde özel bir dikkatle izlenmesine sağladığı katkılar nedeniyle ödüle değer buldu.

YAZARLIKTA 50´NCİ YIL

Ödül töreninde konuşan Pamuk, "Yazarlıkta 50´nci yılım. 50 yıldır kelimelerle oynuyorum. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ödül veriyor, iyi yapıyor. Başkan sözünü etti, 'Biz buna karışmayız, buna jüriler karar verir' dedi. İyi ediyorsunuz. Solcunun radikaline de verin, sağcının radikaline de verin. Edebiyatın iyisine verin. Tek kriteriniz olsun; iyi edebiyat. Kötü, ahlaksız adam olabilir ama o önemli değil. Sizin sürekli iyi ve değerli edebiyata ödül vermeniz, mesafeli şekilde arkasında durmanız kadar güzel bir şey yok. Böyle bir şey düşündüğünüz için teşekkür ederim. Ödüller olmasaydı belki ben hala evde romanımı yazıp 'ne yapacağım ben' diye düşünen bir adam olabilirdim. Buraya gelmekten şeref duydum. Sizler, 'O ödülü, bu ödülü almış, buraya gelir mi?' demediniz. Demediğiniz için teşekkür ederim. Bu ülkenin yazarıyım, bu ülkenin bir şehrinden çağırılmak benim için büyük müşerref" dedi.

Orhan Pamuk'a ödülünü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol verdi.

Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.