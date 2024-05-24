İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Vatandaş tercihte bulundu diye kızamazsınız

MERSİN'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin 62'incisi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun katılımıyla başladı. Dervişoğlu, "Karaman ve Mersin valilerimiz de keşke burada olsaydı. Vatandaş tercihte bulundu diye kızamazsınız. 'Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Mut İYİ Parti’de' diye buraya küskünlük olmaz" dedi.

62. Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çevre ilçelerin belediye başkanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Mut Belediyesi halkoyunları topluluğunun gösterisiyle başlayan festivalde konuşan Dervişoğlu, Mut’un bereketli ovaları yaylalara, yaylaları denize taşıyan güzergahın üzerinde kurulmuş bir cennet, Türk köşesi olduğunu kaydetti.

‘İNSANLARIMIZ TOPRAĞA DÜŞÜRDÜĞÜ TERİN KARŞILIĞINI ALAMAMAKTADIR’ Yanlış politikalar ve yanlış uygulamalar yüzünden çiftçinin halinin perişan olduğunu kaydeden Dervişoğlu, “Bu bölge büyük insanlar yetiştirmiştir, bunlardan bir tanesi de Karacaoğlan'dır. Ne diyor Karacaoğlan ‘Üç derdim var birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm’ Ne kadar güzel bir üçleme yapmış dikkat ediyor musunuz? Yoksulluk büyük derttir, yoksulluk ayrılığa da sebep olur, ölüme de sebep olur. O sebeple eğer bir ülke için hizmet yolculuğuna çıkmışsanız, yoksulluk denen beladan o ülkenin insanlarını kurtarmak mecburiyetindesiniz. Bu kendi kendine olmaz. Çalışmakla olur, mücadele etmekle olur. Bu bereketli topraklar maalesef tarım ve çiftçilikle iştigal edenlerin kabusuna dönüşmüştür. İnsanlarımız toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamamaktadır. Yanlış politikalar ve yanlış uygulamalar yüzünden çiftçimizin hali perişandır” diye konuştu.

‘BU ÜLKEYİ SEFALETTEN KURTARIN’ İnsanların gıdaya güvenli yol ve yöntemle ulaşabilmesinin önünün açılması çağrısı yapan Dervişoğlu, “Bu dertlerin çözümü noktasında yerelde büyük mücadeleler verildiği de aşikardır, buradan hükümete de sesleniyorum. Siyaset yapmaya gelmedim, festivale geldim. Ama birilerine de bir şey söylemek lazım elbette. Çiftçiyi kurtarın, üreticiyi kurtarın, bu ülkeyi sefaletten kurtarın. İnsanlarımızın gıdaya güvenli yol ve yöntemle ulaşabilmesinin önünü açın. Bakın burası Mut, hayvancılık var, tarla bitkileri var, sebzecilik var, burada olmayan bir şey yok. Bu bereketli topraklar sanatçı da yetiştiriyor, bu bereketli topraklarda yaşayan insanlar Türkiye'nin geleceğine dair büyük umutların yeşertilmesine vesile olabilecek, yol göstericilikte bulunma özelliklerine de sahip. Bu Mut denen yer, birilerine göre küçük bir kasaba olarak görülen, aslına bakarsanız Türkiye'nin kalbidir” diye konuştu.

‘VATANDAŞ TERCİHTE BULUNDU DİYE VATANDAŞA KIZAMAZSINIZ’ Dervişoğlu, devleti temsilen kaymakamların aralarında olduğunu belirtirken, sözlerini şöyle tamamladı: "Karaman ve Mersin valilerimiz de keşke burada olsaydı. Ayrıca iktidarı temsilen protokol sıralarında milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları bulunsaydı. Vatandaş tercihte bulundu diye vatandaşa kızamazsınız. Mutlu tercihini koymuş, oy kullanırken de Vahap Seçer’i hizmetlerinden ötürü takdir ettiğini göstermek için ona oy vermiş. Murat Orhan'ı da bu memleketin geleceği ve istikbali görmüş ona da desteğini vermiş, desteği ondan esirgememiş. Şimdi Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Mut İYİ Parti’de diye buraya küskünlük olmaz. Hep özelliklerini anlatıyoruz, neden, çünkü bu geleneklerine sahip çıkıyorlar. Gelenekler nasıl yaşatılıyor işte festivallerle yaşatılıyor. Bu festivaller 62 yıldan beri de devam ediyor. Geçen dönemlerde Mut’a olan ilgileri neydi çok fazla bilmiyorum. Yine kısmen gidip geliyorlarmış. Mesajım olsun, Mutluları sevin, Mersinlileri sevin, aksi halde bir dahaki dönem göreceğiniz ceza bugünkünden çok daha büyük olacaktır.”