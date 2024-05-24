Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de panelvanın çarptığı 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken panelvanın çarptığı 12 yaşındaki iki kız çocuğundan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de panelvanın çarptığı 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken panelvanın çarptığı 12 yaşındaki iki kız çocuğundan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e, dün okullarından çıkıp evlerine gittikleri sırada yolun karşısına geçerken Coşkun T'nin (24) kullandığı 33 ACY 335 plakalı panelvan çarptı.

        Elif Su Ekinci olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Elif Yüksel ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Ekinci'nin cenazesi, morgdan alınarak Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Yüksel'in tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

        Gözaltına alınan sürücü Coşkun T. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        Karaciğer nakli bekleyen Esma'nın yüzü, 12'nci donörde güldü
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mersin'de festivale katıldı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mersin'de festivale katıldı
        Mersin-Antalya kara yolu tamamlandığında ulaşım süresi 2,5 saat kısalacak
        Mersin-Antalya kara yolu tamamlandığında ulaşım süresi 2,5 saat kısalacak
        Mersin'de motosikletli trafik polis timleri sertifika aldı
        Mersin'de motosikletli trafik polis timleri sertifika aldı
        Mersin'de kamyonla çarpışan öğrenci servisi devrildi
        Mersin'de kamyonla çarpışan öğrenci servisi devrildi
        TCG Nusret Müze Gemisi, Anamur'da ziyarete açıldı
        TCG Nusret Müze Gemisi, Anamur'da ziyarete açıldı
        Hatayspor Teknik Direktörü Pulat, Hatay halkı için takımı Süper Lig'de tutm...
        Hatayspor Teknik Direktörü Pulat, Hatay halkı için takımı Süper Lig'de tutm...