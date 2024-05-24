Mersin'de panelvanın çarptığı 2 çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken panelvanın çarptığı 12 yaşındaki iki kız çocuğundan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

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