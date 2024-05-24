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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mersin'de festivale katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:06
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mersin'de festivale katıldı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

        Dervişoğlu, ilçedeki Çınaraltı Parkı'nda bu yıl 62'ncisi düzenlenen festivalin açılışında, sıcak karşılama sayesinde kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

        Mut'un tarımsal anlamda önemli bir bölge olduğunu anlatan Dervişoğlu, toprağa düşen alın terinin fidana dönüştüğünü belirtti.

        Dervişoğlu, çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını savunarak, "İnsanlarımızın gıdaya güvenli yol ve yöntemle ulaşabilmesinin önünü açın." dedi.

        Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, konuşmasının ardından Dervişoğlu'na festivale ilişkin tablo hediye etti.

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin milletvekilleri Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Yıldız, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın da konuşma yaptığı etkinlikte, halk oyunları gösterleri ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Festival, 26 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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