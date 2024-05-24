İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Mersin'de festivale katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin milletvekilleri Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Yıldız, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın da konuşma yaptığı etkinlikte, halk oyunları gösterleri ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Mut'un tarımsal anlamda önemli bir bölge olduğunu anlatan Dervişoğlu, toprağa düşen alın terinin fidana dönüştüğünü belirtti.

Dervişoğlu, ilçedeki Çınaraltı Parkı'nda bu yıl 62'ncisi düzenlenen festivalin açılışında, sıcak karşılama sayesinde kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

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