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        Mersin'de bitkilerden yapılan heykeller sanatseverlerle buluştu

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan okul öncesi öğretmeni Işıl Ademoğlu, bitkilerden yaptığı heykelleri sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 23:05 Güncelleme: 24.05.2024 - 23:05
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        Mersin'de bitkilerden yapılan heykeller sanatseverlerle buluştu
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan okul öncesi öğretmeni Işıl Ademoğlu, bitkilerden yaptığı heykelleri sanatseverlerle buluşturdu.

        Akdeniz ilçesindeki Hatice Uluğ İlkokulunda görev yapan Ademoğlu'nun, bitkileri bir araya getirerek yaptığı heykellerden oluşan "Başka Bir Dünya Mümkün" adlı sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde açıldı.

        Heykelcilikle uğraşan Ademoğlu, aynı zamanda masal anlatıcılığı yapıyor ve çocuk şarkıları besteliyor.

        Işıl Ademoğlu, AA muhabirine, sanatın hayatının bir parçası olduğunu ve 2 ay önce sergi açmaya karar verdiğini söyledi.

        En büyük ilham kaynağının kızı ve çocukluğu olduğunu aktaran Ademoğlu, şunları kaydetti:

        "Doğa ve bitkilerle fazlasıyla temas kuruyorum. Bitki dünyası çocukluğumdan beri dikkatimi çekerdi. Onlar oynadığım oyuncaklarımdı. Daha sonra bitkileri bir araya getirerek heykeller yapmaya başladım ve onlara isim verdim. Heykellerim, insanları doğaya dönüşe çağırıyor. Hepimiz doğanın bir parçasıyız ve içinde yaşıyoruz. Sergiyi gezenler çok beğendikleri gibi bir o kadar da şaşkınlıklarını dile getiriyorlar."

        Sergi, 26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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