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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:42
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Ligde son haftaya 38 puanla 17. sırada giren Hatayspor, 50 puanla 9'uncu sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

        Ligde kalma açısında önemli bir maça çıkacak bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla karşılaşmaya hazırlandı.

        Hatayspor, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibine 2-0 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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