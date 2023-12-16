Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
MERSİN'de'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof ele geçiririldi, 2 kişi aranıyor.
MERSİN'de'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof ele geçiririldi, 2 kişi aranıyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron ve özel harekat desteğiyle belirlenen 8 adrese baskın yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof tüfek, 1000 karton makaron ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.
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