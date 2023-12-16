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        Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

        MERSİN'de'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof ele geçiririldi, 2 kişi aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:11
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        Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
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        MERSİN'de'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof ele geçiririldi, 2 kişi aranıyor.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron ve özel harekat desteğiyle belirlenen 8 adrese baskın yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof tüfek, 1000 karton makaron ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.  

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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