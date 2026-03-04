Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 9, Allen 13, Geiselsoder, Burke 19, Iagupova 16, Büşra Akbaş 5, Sinem Ataş 3, Sventoraite 19, Vanloo 2

        BLMA: Pospisilova 11, Cisse 2, Rabot 3, Angloma 2, Bernies 5, Hoppie 6, Lambert 6, Diallo 10, Breen 15, Salgues

        1. Periyot: 13-18

        Devre: 33-32

        3. Periyot: 60-48




        MERSİN

