Mersin'de PKK operasyonu: 3 gözaltı
MERSİN'de jandarmanın terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
MERSİN'de jandarmanın terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyal ile dokümana incelenmek üzere el kondu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.