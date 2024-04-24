Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki Taşpınar için arama çalışması başlatıldı

        MERSİN'de, kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Mustafa Taşpınar için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:53 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki Taşpınar için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de, kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Mustafa Taşpınar için arama çalışması başlatıldı.

        Merkez Toroslar ilçesinde Mustafa Taşpınar'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Taşpınar'ın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. AFAD ve AKUT Mersin personelinin katıldığı arama çalışmalarında dron ve jandarma iz takip köpeği de kullanılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Toz taşınımı tüm yurdu etkisi altına aldı
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        "Bizi savaşa sürüklemek istiyorlar"
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu

        Benzer Haberler

        Mersin'de balıkçılar deniz kaplumbağaları konusunda bilinçlendiriliyor
        Mersin'de balıkçılar deniz kaplumbağaları konusunda bilinçlendiriliyor
        Mersin'de IPARD 3 Proje Lansman toplantısı yapıldı
        Mersin'de IPARD 3 Proje Lansman toplantısı yapıldı
        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi aranıyor
        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi aranıyor
        Hatayspor 3 puan hedefliyor
        Hatayspor 3 puan hedefliyor
        Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Mersin Erdemli'de yenidünya hasadına başlandı
        Mersin Erdemli'de yenidünya hasadına başlandı