Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi aranıyor

AFAD ve AKUT Mersin personellerinin katıldığı arama çalışmalarında dron ve jandarma iz takip köpeği de kullanılıyor.

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