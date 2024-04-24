Mersin Erdemli'de yenidünya hasadına başlandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde yenidünya hasadına başlandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yenidünya hasadına başlandı.
İlçede üretimi yapılan yenidünyanın bu sezondaki ilk hasadı Yüksek Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Tarım işçileri tarafından toplanan yenidünya sandıklara yüklenerek ilçe haline taşındı.
Malta eriği olarak da bilinen yenidünyanın kilogramı kalite ve boyutuna göre 10 ile 45 liradan satışa sunuldu.
Üreticilerden Halil Keskin, gazetecilere, bu sezon yenidünya hasadına 10 gün erken başladıklarını söyledi.
Üründe verim kalitesinin iyi olduğunu ifade eden Keskin, bu sezon yenidünya fiyatının üreticileri mutlu ettiğini belirtti.
Kürşat Durmaz da hasada bu yıl erken başladıklarını anlatarak, "Geçen yıla göre havalar sıcak gidiyor. Bu nedenle de erken hasada başladık. Ürünlerimiz de fiyatı da iyi. Ürünümüz kaliteli fiyatımız da iyi olduğu için yüzümüz gülüyor." diye konuştu.
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