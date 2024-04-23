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        Mezitli Devlet Hastanesinin inşası sürüyor

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:42
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        Mezitli Devlet Hastanesinin inşası sürüyor
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        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kıratlı, Sağlık Bakanlığınca yapımı süren 150 yataklı hastanenin inşaat sahasını gezdi.

        Yüklenici firma yetkililerinden süreç hakkında bilgi alan Kıratlı, aynı alanda yapımı devam eden 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinde de incelemelerde bulundu.

        Kıratlı, yazılı açıklamasında, Mezitli'nin proje sayesinde modern bir sağlık kompleksine kavuşacağını belirtti.

        İnşaat sahasındaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Kıratlı, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 11 ay önce yapımına başlanan hastane inşaatımız bir yıl tamamlanmadan yüzde 40 seviyesine ulaştı. Çalışmalar bu şekilde devam ederse 2025 yılı sonuna kalmadan hastane inşaatı tamamlanmış olacak. Bu hastanemiz 150 yataklı, talep edildiği takdirde 200 yatak kapasitesine çıkarılabilen, 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi de bulunan devasa bir kompleks. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Mersin’e çok önem veriyor. Mersin'e yatırımlar devam edecek. 50 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 280 bin metrekare alan üzerine yapılan hastane inşaatından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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