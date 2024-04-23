Silifke'nin tarihine ilişkin sergi açıldı

Daha sona Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, SİTSO Başkanı Nurettin Kaynar ve diğer ilgiler, çeşitli belgelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (SİTSO) tarafından Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan sergini açılışı, oda hizmet binasında gerçekleştirildi.

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