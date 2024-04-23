Silifke'nin tarihine ilişkin sergi açıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde, "Arşiv Belgeleriyle Silifke" sergisi açıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, "Arşiv Belgeleriyle Silifke" sergisi açıldı.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (SİTSO) tarafından Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan sergini açılışı, oda hizmet binasında gerçekleştirildi.
Programda konuşan Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Saygın, Devlet Arşivleri Başkanlığından temin ettikleri 30 resmi evrakın Türkçe tercümesini yaptırarak sergilediklerini söyledi.
Daha sona Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, SİTSO Başkanı Nurettin Kaynar ve diğer ilgiler, çeşitli belgelerin yer aldığı sergiyi gezdi.
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