Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Silifke'nin tarihine ilişkin sergi açıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, "Arşiv Belgeleriyle Silifke" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silifke'nin tarihine ilişkin sergi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde, "Arşiv Belgeleriyle Silifke" sergisi açıldı.

        Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (SİTSO) tarafından Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan sergini açılışı, oda hizmet binasında gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Saygın, Devlet Arşivleri Başkanlığından temin ettikleri 30 resmi evrakın Türkçe tercümesini yaptırarak sergilediklerini söyledi.

        Daha sona Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, SİTSO Başkanı Nurettin Kaynar ve diğer ilgiler, çeşitli belgelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Mezitli Devlet Hastanesinin inşası sürüyor
        Mezitli Devlet Hastanesinin inşası sürüyor
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, koltuğunu çocuklara devretti
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, koltuğunu çocuklara devretti
        Mersin'de "Uluslararası Çocuk Festivali" düzenledi
        Mersin'de "Uluslararası Çocuk Festivali" düzenledi
        Mersin'de apartmanın arka kısmındaki ev eşyaları yandı
        Mersin'de apartmanın arka kısmındaki ev eşyaları yandı
        Mersin Devlet Opera ve Balesinden 23 Nisan'a özel konser
        Mersin Devlet Opera ve Balesinden 23 Nisan'a özel konser
        Çocuklar Akkuyu NGS'yi gezerek, nükleer enerji hakkında bilgilendirildi
        Çocuklar Akkuyu NGS'yi gezerek, nükleer enerji hakkında bilgilendirildi