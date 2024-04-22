Mersin'de apartmanın arka kısmındaki ev eşyaları yandı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 katlı apartmanın arka kısmında ev eşyalarının bulunduğu kısımda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 katlı apartmanın arka kısmında ev eşyalarının bulunduğu kısımda çıkan yangın söndürüldü.
Kiremithane Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın arka kısmındaki ev eşyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.
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