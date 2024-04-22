Mersin Aydıncık'ta yenidünya hasadı devam ediyor

Meteris, yaptığı açıklamada, ilçede 12 noktada 70 ton yenidünya hasadı yapıldığını belirterek, ürünün kalite ve boyuna göre 10 ila 40 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı bulduğunu kaydetti.

Ürününün ilk hasadına Aydıncık Kaymakamı Selahattin Hıdır, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Korhan Meteris de katıldı.

İlçede üretimi yapılan yenidünyanın bu sezondaki ilk hasadı Yenikaş Mahallesi'nde 12 dekarlık alanda yapıldı.

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