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        Dünya Paratriatlon Kupası'nda Uğurcan Özer birinci oldu

        Mersin'de düzenlenen Dünya Paratriatlon Kupası'nda milli paratriatloncu Uğurcan Özer, birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:21 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:21
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        Dünya Paratriatlon Kupası'nda Uğurcan Özer birinci oldu
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        Mersin'de düzenlenen Dünya Paratriatlon Kupası'nda milli paratriatloncu Uğurcan Özer, birinci oldu.

        Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyonda sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

        Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular ilk olarak sahildeki Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre kulaç attı.

        Denizden çıkan katılımcılar, değişim istasyonundan aldıkları bisikletleriyle Arkeoloji Müzesi ve Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre pedal çevirdi.

        Zorlu parkurun devamında sporcular, 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu.

        Milli paratriatloncu Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde birinci sırada yer aldı.

        Uğurcan Özer, AA muhabirine, yarışta birincilik elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Kendi ülkesinde bu başarıyı elde etmenin gururunu yaşadığını anlatan Uğurcan, "Halkımızın desteği çok güzeldi. Burada önemli olan ülkemizin bayrağını en yukarıda dalgalandırmak. İnşallah olimpiyatlarda da bir ilki başararak ülkemi orada onurlandıracağımı düşünüyorum." diye konuştu.

        Arkasında büyük ekibin olduğuna değinen Özer, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da Uğurcan'ın PTS 5 kategorisinde yarıştığını belirterek, "Uğurcan bizi yanıltmadı. Seyircisi önünde şampiyonluk yaşadı. Rakibi olan İspanyol sporcu üçüncü olunca aldığı puanla Paris Oyunları'nı garantilemiş durumda." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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