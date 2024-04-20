Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Emekli polis, kızının düğün günü toprağa verildi

        MERSİN'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Mehmet Terkeşli, (63) kızının düğününün yapılacağı gün toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli polis, kızının düğün günü toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Mehmet Terkeşli, (63) kızının düğününün yapılacağı gün toprağa verildi. Düğün gününde babasını toprağa veren Ayşin Terkeşli’yi ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

        Mezitli ilçesinde oturan emekli polis memuru Mehmet Terkeşli, iki çocuğundan kızı Ayşin’in düğün hazırlığı sırasında rahatsızlandı. Terkeşli, kalp hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından 16 Nisan’da taburcu edildi. Kızının düğünü iptal etme önerisini reddeden Mehmet Terkeşli, Ayşin ile damadı Ekrem’in hazırlıklarına da destek oldu. 18 Nisan’da tekrar rahatsızlanan emekli polis, götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mehmet Terkeşli’nin cenazesi, kızının düğün yapacağı 19 Nisan’da son kez evine getirildi. Ayakta güçlükle duran yakınları gözyaşlarına boğulurken, helallik alınmasının ardından Terkeşli’nin cenazesi Mezitli Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Düğün günü babasını toprağa veren Ayşin Terkeşli, nişanlısı ve yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. 19 Nisan’da saat 19.00’da Mezitli’de yapılacak olan düğün ise iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin 40 bininci satranç sınıfı Mersin'de açıldı
        Türkiye'nin 40 bininci satranç sınıfı Mersin'de açıldı
        Caddede 'drift' yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 50...
        Caddede 'drift' yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 50...
        Mersin'de drift yapan sürücüye 50 bin 541 lira ceza uygulandı
        Mersin'de drift yapan sürücüye 50 bin 541 lira ceza uygulandı
        Türkiye İş Bankası ve TSF'nin 40 bininci satranç sınıfı Mersin Tarsus'ta aç...
        Türkiye İş Bankası ve TSF'nin 40 bininci satranç sınıfı Mersin Tarsus'ta aç...
        Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        Mersin'de narenciye balı hasadı yapıldı
        Mersin'de narenciye balı hasadı yapıldı