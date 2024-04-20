Emekli polis, kızının düğün günü toprağa verildi

MERSİN’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Mehmet Terkeşli, (63) kızının düğününün yapılacağı gün toprağa verildi. Düğün gününde babasını toprağa veren Ayşin Terkeşli’yi ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Mezitli ilçesinde oturan emekli polis memuru Mehmet Terkeşli, iki çocuğundan kızı Ayşin’in düğün hazırlığı sırasında rahatsızlandı. Terkeşli, kalp hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından 16 Nisan’da taburcu edildi. Kızının düğünü iptal etme önerisini reddeden Mehmet Terkeşli, Ayşin ile damadı Ekrem’in hazırlıklarına da destek oldu. 18 Nisan’da tekrar rahatsızlanan emekli polis, götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.