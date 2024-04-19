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        Caddede 'drift' yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 50 bin TL ceza

        MERSİN'de, cadde ortasında drift yapan ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ehliyetsiz sürücüye 50 bin 541 TL ceza kesildi, aracı 2 ay trafikten men edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 23:49 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:55
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        Caddede 'drift' yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 50 bin TL ceza
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        MERSİN'de, cadde ortasında drift yapan ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ehliyetsiz sürücüye 50 bin 541 TL ceza kesildi, aracı 2 ay trafikten men edildi.

        Bugün öğlen saatlerinde, merkez Mezitli ilçesine bağlı Yenimahalle Yüksek Harman Caddesi ile 33169’uncu sokak kavşağı pazar alanı yanında, otomobille bir sürücünün drift yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otomobilin sürücüsünün O.O. olduğu tespit edildi. Otomobili bulan polis, sürücüye 32 bin 324 TL drift yapmaktan, 18 bin 217 TL de ehliyetsiz, muayenesiz araç kullanma, cam filmi ve zorunlu mali sigorta yaptırmamaktan toplam 50 bin 541 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca otomobil 2 ay trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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