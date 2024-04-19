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        Mersin'de organize edilen triatlon kupaları yarın başlayacak

        Mersin'de düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nda ilk yarışlar, yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:59
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        Mersin'de organize edilen triatlon kupaları yarın başlayacak
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        Mersin'de düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nda ilk yarışlar, yarın yapılacak.

        Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde organize edilen kupaların tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 5 yıl önce başlattıkları etkinliğin kente renk kattığını söyledi.

        Vatandaşları sporla buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Özyiğit, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alma yarışması olması, organizasyonu kıymetli kılıyor ve ilgiyi artırıyor. Triatlon sporu ilçemizde gelişiyor. Uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş da yarışlara 5 farklı kıtadan katılımın olacağını belirterek, sporculara başarı diledi.

        Milli paratriatloncu Uğurcan Özer ise önemli bir yarışa katılacaklarını aktararak, "Organizasyonun uluslararası arenada olması bizim için büyük şans. Kendi topraklarımızda yarışmanın verdiği motivasyonla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Milli triatloncu Tahir Erdemir de müsabakalara hazır olduğunu anlattı.

        Toplantıya, uluslararası triatlon ve paratriatlon komitelerinin yöneticileri de katıldı.

        Merkez Yenişehir ilçesinde yarın başlayacak ve 21 Nisan'da sona erecek Dünya Paratriatlon Kupası ile Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nda 29 ülkeden 140'ı yabancı 380 sporcu mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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