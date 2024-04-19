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        Mersin'de park halindeki otomobil yandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobildeki yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 01:52 Güncelleme: 19.04.2024 - 01:52
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        Mersin'de park halindeki otomobil yandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobildeki yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

        Ergenekon Mahallesi'nde park halinde bulunan E.G.'ye ait 33 PE 600 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler çıkmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer araca sıçramadan söndürüldü.

        Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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