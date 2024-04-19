Mersin'de park halindeki otomobil yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ergenekon Mahallesi'nde park halinde bulunan E.G.'ye ait 33 PE 600 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler çıkmaya başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.