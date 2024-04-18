Mersin'de örtü altında üzüm hasadı yapıldı

Yeni sezonda ürün verimi ve kalitesinden memnun olduklarını ifade eden Kuyugöz, "Erkenci üzümler piyasada talep görüyor. Dönüm başına 3 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

İlk üzümlere İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kayseri ve Bursa'dan talep geldiğini dile getiren Kulu, ürünlerin artmasıyla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden sipariş beklediklerini anlattı.

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