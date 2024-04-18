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        Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

        MERSİN'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:32 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:35
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        Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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        MERSİN’de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Çamlıyayla ve merkez Yenişehir ilçelerinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 2 kişiyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde arama yapan jandarma ekipleri, 62 sikke, 26 tarihi madeni para ile 9 tarihi objeye el koydu. Tarihi eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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