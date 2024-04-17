Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding

SALON:Servet Tazegül

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Orkun Yurttaş

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Williams 9, Kiss 2, Mabrey 12, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Meltem Avcı, Cooper 22

FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 17, Duygu Özen, Howard 18, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır, Alperi Onar 9, Meesseman 12, Tilbe Şenyürek 2, Collier 16, Mcbride 6, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 17-21

DEVRE: 30-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-62

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3’üncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin’i 80-56 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyon oldu. Ligde sezonu yenilgisiz tamamlayan sarı-lacivertli ekip, üst üste 6'ncı toplamda da 18 lig şampiyonluğuyla en çok şampiyon olan takım unvanını sürdürdü.