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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Orkun YurttaşÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Williams 9, Kiss 2, Mabrey 12, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Meltem Avcı, Cooper 22FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 17, Duygu Özen, Howard 18, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır, Alperi Onar 9, Meesseman 12, Tilbe Şenyürek 2, Collier 16, Mcbride 6, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz1'İNCİ PERİYOT: 17-21DEVRE: 30-383'ÜNCÜ PERİYOT: 42-62Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3'üncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin'i 80-56 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:43 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:45
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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Orkun Yurttaş

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Williams 9, Kiss 2, Mabrey 12, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Meltem Avcı, Cooper 22

        FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 17, Duygu Özen, Howard 18, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır, Alperi Onar 9, Meesseman 12, Tilbe Şenyürek 2, Collier 16, Mcbride 6, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

        1'İNCİ PERİYOT: 17-21

        DEVRE: 30-38

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-62

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3’üncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin’i 80-56 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyon oldu. Ligde sezonu yenilgisiz tamamlayan sarı-lacivertli ekip, üst üste 6'ncı toplamda da 18 lig şampiyonluğuyla en çok şampiyon olan takım unvanını sürdürdü.

        FENERBAHÇE KUPASINI ALDI

        Şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kupasını aldı. Play-off final serisi en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe Alagöz Holding'den Howard oldu.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023 – 2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

        “Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i mağlup ederek 2023 – 2024 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding’i kutluyorum. EuroLeague Şampiyonluğunun ardından Süper Lig’de de mutlu sona ulaşan Sarı Lacivertli ekibe gelecek sezon için başarılar diliyor, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i de final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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