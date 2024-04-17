ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli Natasha Howard, ödülünü Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe'nin elinden aldı.

Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, müsabakanın bitişiyle büyük sevinç yaşadı.

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