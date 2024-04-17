ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Orkun Yurttaş
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 9, Kiss 2, Mabrey 12, Copper 22, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Meltem Avcı
Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 18, Alperi Onar 9, Meesseman 12, Collier 16, McBride 6, Sevgi Uzun 17, Duygu Özen, Selin Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 17-21
Devre: 30-38
3. Periyot: 42-62
MERSİN
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