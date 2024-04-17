Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Orkun Yurttaş

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 9, Kiss 2, Mabrey 12, Copper 22, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Meltem Avcı

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 18, Alperi Onar 9, Meesseman 12, Collier 16, McBride 6, Sevgi Uzun 17, Duygu Özen, Selin Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

        1. Periyot: 17-21

        Devre: 30-38

        3. Periyot: 42-62

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin Turizm Fuarı açıldı
        Mersin Turizm Fuarı açıldı
        "İyilik Gemisi" mürettebatı, Türkiye'nin yardım elini Gazze'ye ulaştırıyor
        "İyilik Gemisi" mürettebatı, Türkiye'nin yardım elini Gazze'ye ulaştırıyor
        Mersin'de sahte iş ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı y...
        Mersin'de sahte iş ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı y...
        Mersin Devlet Opera ve Balesi Evita Müzikali'ni sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi Evita Müzikali'ni sahneleyecek
        'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 19 gözaltı
        'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 19 gözaltı