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        Mersin'de 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:04
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        Mersin'de 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi
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        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri aradıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        Üst aramasında ve ikametlerinde 188 sikke ile 9 obje ele geçirilen şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.

        Eserler de incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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