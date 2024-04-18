Mersin'de 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi

Eserler de incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Üst aramasında ve ikametlerinde 188 sikke ile 9 obje ele geçirilen şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri aradıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.