Gümrük kaçağı araçları parçalayıp piyasaya süren 2 şüpheliye gözaltı
MERSİN'de yurt dışından getirilen lüks araçları parçalayıp yedek parça olarak satışa sunan 2 şüpheli yakalandı.
MERSİN’de yurt dışından getirilen lüks araçları parçalayıp yedek parça olarak satışa sunan 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı otomobillerin parçalanıp yedek parça olarak satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesine baskın yapan ekipler, yurt dışından getirilen parçalanıp yedek parça olarak satışa sunulacak piyasa değeri 10 milyon TL olan gümrük kaçağı 4 lüks otomobil ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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