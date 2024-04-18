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        Gümrük kaçağı araçları parçalayıp piyasaya süren 2 şüpheliye gözaltı

        MERSİN'de yurt dışından getirilen lüks araçları parçalayıp yedek parça olarak satışa sunan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:40
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        Gümrük kaçağı araçları parçalayıp piyasaya süren 2 şüpheliye gözaltı
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        MERSİN’de yurt dışından getirilen lüks araçları parçalayıp yedek parça olarak satışa sunan 2 şüpheli yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı otomobillerin parçalanıp yedek parça olarak satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesine baskın yapan ekipler, yurt dışından getirilen parçalanıp yedek parça olarak satışa sunulacak piyasa değeri 10 milyon TL olan gümrük kaçağı 4 lüks otomobil ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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