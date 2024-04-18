Gümrük kaçağı araçları parçalayıp piyasaya süren 2 şüpheliye gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı otomobillerin parçalanıp yedek parça olarak satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesine baskın yapan ekipler, yurt dışından getirilen parçalanıp yedek parça olarak satışa sunulacak piyasa değeri 10 milyon TL olan gümrük kaçağı 4 lüks otomobil ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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