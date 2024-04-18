Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
Mersin'in Erdemli ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki sahilde yerde hareketsiz duran birini fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Mustafa Özbak olduğu tespit edildi.
Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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