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        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 23:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:07
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        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

        Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki sahilde yerde hareketsiz duran birini fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Mustafa Özbak olduğu tespit edildi.

        Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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