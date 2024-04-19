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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı

        MERSİN'de yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:40
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı
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        MERSİN'de yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Ekipler tarafından adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 7 sim kartı, 9 banka kartı, 2 hard disk, 1 flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen 2 bin 100 TL ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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