Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde internetten yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 zanlının kimliğini belirledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin adreslerindeki 6 cep telefonu, 9 banka kartı ve 3 harici belleğe el konuldu.
Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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