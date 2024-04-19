Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde internetten yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 zanlının kimliğini belirledi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Bu kişilerin adreslerindeki 6 cep telefonu, 9 banka kartı ve 3 harici belleğe el konuldu.

        Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı
        Mersin'de park halindeki otomobil yandı
        Mersin'de park halindeki otomobil yandı
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Akkuyu NGS'de bütün sistemler titizlikle kontrol ediliyor
        Akkuyu NGS'de bütün sistemler titizlikle kontrol ediliyor
        Mersin'de Silifke Belediyesinden çıkarılan işçiler için protesto
        Mersin'de Silifke Belediyesinden çıkarılan işçiler için protesto