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        Türkiye İş Bankası ve TSF'nin 40 bininci satranç sınıfı Mersin Tarsus'ta açıldı

        Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Türkiye İş Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Satranç Sınıfları" projesi kapsamında 40 bininci satranç sınıfı, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Şehit Sabri Acem Ortaokulunda hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:43 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:43
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        Türkiye İş Bankası ve TSF'nin 40 bininci satranç sınıfı Mersin Tarsus'ta açıldı
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        Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Türkiye İş Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Satranç Sınıfları" projesi kapsamında 40 bininci satranç sınıfı, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Şehit Sabri Acem Ortaokulunda hizmete girdi.

        Federasyonun, 2005'te Türkiye İş Bankasının ana sponsorluğunda başlattığı projenin 40 bininci sınıfı, Şehit Sabri Acem Ortaokulunda açıldı.

        Açılışa katılan Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bir araya geldikleri öğrencilere satranç takımı hediye etti.

        Aran, öğrencilerle satranç da oynadı.

        Tulay, AA muhabirine, satrancın tanınırlığının her geçen gün arttığını, Türkiye İş Bankasının desteğiyle geleceğe daha güçlü ilerlediklerini söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklerinin yanında sponsorların katkısının da önemli olduğunu dile getiren Tulay, şöyle konuştu:

        "Türkiye Satranç Federasyonu olarak gücümüzü bu projelerden alıyoruz. Türk satrancının geldiği noktadaki en önemli nedenlerden birisi de ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası marifetiyle açtığımız satranç sınıflarıdır. 40 bininci satranç sınıfını Tarsus'ta, bu güzel okulumuzda ve benim yaşadığım yerde açıyoruz. Benim için son derece mutluluk verici."

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da Federasyona desteklerinin süreceğini belirterek, "40 bininci satranç sınıfının açılmasını, satrancı nasıl tüm çocuklarımıza ve devlet okullarına yayabileceğimizi göstermesi adına çok kıymetli buluyorum." dedi.

        Bir öğrencinin davet mektubu üzerine okula geldiklerini anlatan Aran, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'in 100. yılında okulumuzda bir proje yapılıyor ve öğrencilerimiz 100 mektup gönderiyor. O mektuplardan birisi de bana geldi. Öğrencilerden Meryem, mektubunda beni okula davet etti. Sınıfın açılması, kızımızın davet mektubuyla gelişen güzel bir süreç. Tarsus'taki devlet okulunda 8'inci sınıfa giden kız çocuğunun İş Bankası Genel Müdürünü mektupla okula davet etmesi ve bu okulda buluşmanın sağlanmasını Türkiye'de geldiğimiz seviyeyi göstermesi anlamında çok kıymetli bir örnek olarak görüyorum."

        Kaymakam Akyüz de projenin çocuklar için anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin 100. yılında sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde satranç sınıfının kurulumunu gerçekleştirdik. Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğümüze ve Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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