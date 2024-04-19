Mersin'de drift yapan sürücüye 50 bin 541 lira ceza uygulandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde drift yapan sürücüye 50 bin 541 lira ceza verildi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde drift yapan sürücüye 50 bin 541 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yüksek Harman Caddesi'nde otomobille drift yapan sürücünün belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, bu kişinin O.O. olduğu belirlendi.
Aracı trafikten men edilen sürücüye, "drift yapmak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve çeşitli ihlallerden 50 bin 541 lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.