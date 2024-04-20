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        Avrupa Gençler Triatlon Kupası gerçekleştirildi

        Mersin'de Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Triatlon Kupası yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 21:22 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:25
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        Avrupa Gençler Triatlon Kupası gerçekleştirildi
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        Mersin'de Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Triatlon Kupası yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

        Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle Mersin’de gerçekleşen 5’inci Yenişehir Triatlonu’nun ilk günü tamamlandı. Organizasyon kapsamında ilk olarak ulusal elit erkekler ve elit kadınlar yarışları yapıldı. Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzen sporcular, ardından denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürdü. Etabı bitiren triatletler, son olarak 5 kilometre koştu.

        Türkiye Kupası Elit Kadınlar kategorisinde Özlenen İpek Günad 1 saat 11 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci olurken, İlkim Ardıç ise 1 saat 14 dakika 27 saniyelik derecesiyle yarışı ikinci sırada bitirdi. Elit Erkekler kategorisinde ise Emir Arıcı 59 dakika 43 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Burak Çağdaş 1 saat 1 dakika 46 saniyelik derecesiyle ikinci, Burçak Özer ise 1 saat 2 dakika 50 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

        5'inci Yenişehir Triatlonu’nda öğleden sonra Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarışları düzenlendi. Erkekler kategorisinde 54 dakika 10 saniyelik derecesiyle Roman Mineev birinci, 54 dakika 35 saniyelik derecesiyle Roman Leonov ikinci, 54 dakika 46 saniyelik derecesiyle Dimitri Karpeev üçüncü oldu. Erkeklerin ardından start alan kadınlarda ise Daria Zakharova 1 saat 38 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Sofia Tikhonova 1 saat 1 dakika 36 saniyelik derecesiyle ikinci, Ekaterina Budanok ise 1 saat 2 dakika 2 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

        DERECEYE GİREN SPORCULAR MADALYALARINI ALDI

        Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve ulusal yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları Yenişehir Belediye Başkanvekili Murat Sakuçoğlu, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Üyesi Alicia Garcia tarafından verildi.

        DÜNYA PARATRİATLON KUPASI YARIN YAPILACAK

        Yarın da devam edecek Yenişehir Triatlonu’nda Dünya Paratriatlon Kupası ve ulusal yaş grupları yarışları yapılacak. Ulusal yaş grupları yarışları saat 06.45’te, Dünya Paratriatlon Kupası yarışları ise saat 12.30’da başlayacak. Tüm yarışların startı Yenişehir sahil şeridindeki Fenerbahçe Meydanı’nda verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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