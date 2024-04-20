Avrupa Gençler Triatlon Kupası gerçekleştirildi

Mersin'de Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Triatlon Kupası yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle Mersin’de gerçekleşen 5’inci Yenişehir Triatlonu’nun ilk günü tamamlandı. Organizasyon kapsamında ilk olarak ulusal elit erkekler ve elit kadınlar yarışları yapıldı. Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzen sporcular, ardından denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürdü. Etabı bitiren triatletler, son olarak 5 kilometre koştu.

Türkiye Kupası Elit Kadınlar kategorisinde Özlenen İpek Günad 1 saat 11 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci olurken, İlkim Ardıç ise 1 saat 14 dakika 27 saniyelik derecesiyle yarışı ikinci sırada bitirdi. Elit Erkekler kategorisinde ise Emir Arıcı 59 dakika 43 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Burak Çağdaş 1 saat 1 dakika 46 saniyelik derecesiyle ikinci, Burçak Özer ise 1 saat 2 dakika 50 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. 5'inci Yenişehir Triatlonu’nda öğleden sonra Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarışları düzenlendi. Erkekler kategorisinde 54 dakika 10 saniyelik derecesiyle Roman Mineev birinci, 54 dakika 35 saniyelik derecesiyle Roman Leonov ikinci, 54 dakika 46 saniyelik derecesiyle Dimitri Karpeev üçüncü oldu. Erkeklerin ardından start alan kadınlarda ise Daria Zakharova 1 saat 38 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Sofia Tikhonova 1 saat 1 dakika 36 saniyelik derecesiyle ikinci, Ekaterina Budanok ise 1 saat 2 dakika 2 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.