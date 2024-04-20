Mersin'de Türkçe olmayan tabelalar kaldırılıyor

MERSİN’in merkez Mezitli ilçesinde Türkçe olmayan işletmelerin tabelaları kaldırılıyor.

Mezitli ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Türk Harf Kanunu'na aykırı olan tabelalar tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından, kanuna uymayan ve Türkçe harf kullanmayan işletmelerin tabelaları kaldırıldı. İşletmelere de kanuna uygun tabelalar kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.