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        Mersin'de elektrik direğine çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvanın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 23:41 Güncelleme: 21.04.2024 - 23:41
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        Mersin'de elektrik direğine çarpan panelvandaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvanın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 BSS 20 plakalı panelvan, Kulak Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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