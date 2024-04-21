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        Dünya Paratriatlon Kupası Mersin'de düzenlendi

        Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Paratriatlon Kupası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:21 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:21
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        Dünya Paratriatlon Kupası Mersin'de düzenlendi
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        Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Paratriatlon Kupası tamamlandı.

        Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyonda sporcular çeşitli kategorilerde mücadele etti.

        Organizasyonda milli paratriatloncu Uğurcan Özer parkurları 58 dakika 49 saniyede tamamlayarak, PTS5 kategorisinde şampiyonluk elde etti.

        Ulusal yaş grupları yarışlarının da düzenlendiği organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ödül töreninde, triatlon sporuna kentte ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

        Kentin spor şehri olduğunu dile getiren Pehlivan, "Mersin'de ulusal, uluslararası düzeyde yarışlar yapıldıkça spor kenti olmamızı pekiştiriyoruz. Tesislerimiz daha da değer kazanıyor. Bundan memnunuz. Sporun her branşını destekleme gayemizi bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de ilçede önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yarışlara katkı sunanlara teşekkür etti.

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da bugün Türk sporcusunun bu etkinlikte olimpiyatları garantilediğini kaydetti.

        Dereceye giren sporcular şunlar:

        - PTWC Erkekler

        1. Ahmed Andaloussi

        2. Joshua Landmann

        3. Jose Cristobal Ramos Jimenez

        - PTS2 Erkekler

        1. Stephane Bahier

        2. Vaslii Egorov

        3. Glen Jarvis

        - PTS3 Erkekler

        1. Viktor Chebotarev

        2. Henry Urand

        3. Diego Lardon Ferrer

        - PTS4 Erkekler

        1. Michael Taylor

        2. Antoine Lamarche Poulain

        3. Finley Jakes

        - PTS5 Erkekler

        1.Uğurcan Özer

        2. David Bryant

        3. Jairo Ruiz Lopez

        - PTVI Erkekler

        1. Donnacha Mc Carthy

        2.Lukasz Wietecki

        3. Oscar Kelly

        - PTWC Kadınlar

        1. Melissa Nicholls

        2. Mona Francis

        - PTS2 Kadınlar

        1.Veronica Yoko

        2. Rakel Mateo Uriarte

        - PTS3 Kadınlar

        1. Anna Plotnikova

        - PTS4 Kadınlar

        1. Megan Richter

        2. Elke Van Engelen

        3. Mami Tani

        - PTS5 Kadınlar

        1. Andrea Miguelez Ranz

        2. Emilie Gral

        3. Monika Belczewska

        - PTVI Kadınlar

        1. Francesca Tarantello

        2. Annouck Curzillat

        3. Kseniia Vybornykh

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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