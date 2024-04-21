Dünya Paratriatlon Kupası Mersin'de düzenlendi

Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Paratriatlon Kupası tamamlandı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyonda sporcular çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Organizasyonda milli paratriatloncu Uğurcan Özer parkurları 58 dakika 49 saniyede tamamlayarak, PTS5 kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Ulusal yaş grupları yarışlarının da düzenlendiği organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ödül töreninde, triatlon sporuna kentte ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Kentin spor şehri olduğunu dile getiren Pehlivan, "Mersin'de ulusal, uluslararası düzeyde yarışlar yapıldıkça spor kenti olmamızı pekiştiriyoruz. Tesislerimiz daha da değer kazanıyor. Bundan memnunuz. Sporun her branşını destekleme gayemizi bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de ilçede önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yarışlara katkı sunanlara teşekkür etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da bugün Türk sporcusunun bu etkinlikte olimpiyatları garantilediğini kaydetti.