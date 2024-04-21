Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Milli paratriatloncu Uğurcan Özer, dünya şampiyonu

        Mersin'de Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen Dünya Paratrialon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası 380 sporcunun katılımı ile tamamlanırken, milli paratriatloncu Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde birinci tamamlayarak dünya şampiyonu oldu ve Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara gitme hakkı elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli paratriatloncu Uğurcan Özer, dünya şampiyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin’de Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen Dünya Paratrialon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası 380 sporcunun katılımı ile tamamlanırken, milli paratriatloncu Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde birinci tamamlayarak dünya şampiyonu oldu ve Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara gitme hakkı elde etti.

        Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 2 gün süren organizasyonda sporcular dereceye girmek için mücadele etti. Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular ilk olarak sahildeki Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre kulaç attı. Denizden çıkan katılımcılar, değişim istasyonundan aldıkları bisikletleriyle Arkeoloji Müzesi ve Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre pedal çevirdi. Zorlu parkurun devamında sporcular, 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşarken milli paratriatloncu Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde birinci oldu.

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile mutluluğunu paylaşan Uğurcan Özer, aldığı derecenin olimpiyat ve paratriatlon için çok önemli olduğunu belirterek, "Burası Dünya Kupası yarışıydı ve oldukça yüksek puan veriyordur. Aldığım derece ile dünya sıralamasında bir adım daha yükseldim. Burada birinci olduğu için çok mutluyum. Tarihimizde ilk defa birinci olduk. Bu bir ilk ve son olmayacak. İnşallah ileride de daha iyi dereceler alacağımızı düşünüyorum. Mersin'de yarıştığım için çok mutluyum. Buranın havası, suyu, insanları harika. Kendi ülkemde yarıştığım için insanların desteği benim için çok önemliydi. Buradan herkes çok teşekkür ederim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Komşu dehşeti! Yumruklayıp üzerine sıcak su döktü
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Dünya Paratriatlon Kupası Mersin'de düzenlendi
        Dünya Paratriatlon Kupası Mersin'de düzenlendi
        Dünya Paratriatlon Kupası'nda Uğurcan Özer birinci oldu
        Dünya Paratriatlon Kupası'nda Uğurcan Özer birinci oldu
        Avrupa Gençler Triatlon Kupası gerçekleştirildi
        Avrupa Gençler Triatlon Kupası gerçekleştirildi
        Mersin'de Türkçe olmayan tabelalar kaldırılıyor
        Mersin'de Türkçe olmayan tabelalar kaldırılıyor
        Emekli polis, kızının düğün günü toprağa verildi
        Emekli polis, kızının düğün günü toprağa verildi
        Türkiye'nin 40 bininci satranç sınıfı Mersin'de açıldı
        Türkiye'nin 40 bininci satranç sınıfı Mersin'de açıldı