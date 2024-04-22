Elektrik direğine çarpan minibüste ölen 3 çocuk annesi toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada ölen 3 çocuk annesi Şaziye Tok, toprağa verildi.

Kaza, dün ilçenin Kulak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gökhan Tok’un kontrolünü yitirdiği 01 BSS 20 plakalı minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Minibüs demir yığınına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki Şaziye Tok ve Özcan Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Gökhan Tok, Şebnem Ay ve Pınar Göçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.