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        Elektrik direğine çarpan minibüste ölen 3 çocuk annesi toprağa verildi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada ölen 3 çocuk annesi Şaziye Tok, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:10
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        Elektrik direğine çarpan minibüste ölen 3 çocuk annesi toprağa verildi
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada ölen 3 çocuk annesi Şaziye Tok, toprağa verildi.

        Kaza, dün ilçenin Kulak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gökhan Tok’un kontrolünü yitirdiği 01 BSS 20 plakalı minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Minibüs demir yığınına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki Şaziye Tok ve Özcan Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Gökhan Tok, Şebnem Ay ve Pınar Göçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Şaziye Tok’un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Yeşiltepe Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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