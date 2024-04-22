Mersin Devlet Opera ve Balesinden 23 Nisan'a özel konser

Çocuk korosu şeflerinin Reyhan Bezdüz, Süheda Sirel, Ayşe Özge Timuçin, Nezahat Göztepe, Cansu Daloğlu'nun olacağı konsere MDOB orkestrası da eşlik edecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek.

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