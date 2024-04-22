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        Mersin Devlet Opera ve Balesinden 23 Nisan'a özel konser

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:49
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        Mersin Devlet Opera ve Balesinden 23 Nisan'a özel konser
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek.

        MDOB'un açıklamasına göre, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen üstlenecek.

        Çocuk korosu şeflerinin Reyhan Bezdüz, Süheda Sirel, Ayşe Özge Timuçin, Nezahat Göztepe, Cansu Daloğlu'nun olacağı konsere MDOB orkestrası da eşlik edecek.

        Konserde, MDOB, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Özel Yetenek", Adana Çukurova Senfoni Orkestrası Filarmoni Derneği, Hatay Sümerler Ortaokulu, Hatay Aknehir-Gümüşgöze, Defne ve Tarsus çocuk koroları sahne alacak.

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