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        Mersin'de "Uluslararası Çocuk Festivali" düzenledi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Uluslararası Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:30 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:30
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        Mersin'de "Uluslararası Çocuk Festivali" düzenledi
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Uluslararası Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

        Göksu Parkı'nda düzenlenen ve Litvanya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Bulgaristan, İran, Bosna Hersek, Almanya ve Kosova olmak üzere 14 ülkeden 350 çocuğun katıldığı festivalde yöresel kıyafetlerle halk dansları sergilendi.

        Eğlenceli anların yaşandığı etkinliğe çocukların yanı sıra anne ve babaları da yoğun ilgi gösterdi.

        Festivalde ayrıca çocuklar için boyama etkinliği yapıldı.

        Farklı ülkelerden gelen halk dansları toplulukları ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, gün boyu müzik eşliğinde eğlendi.

        "Uluslararası Çocuk Festivali" 3 gün daha devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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