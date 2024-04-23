Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, koltuğunu çocuklara devretti

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak ortaokul öğrencisi Çilek Oktan'a devretti.

Deniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Anamur Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.

Çocukların bayramını kutlayan Deniz, makam koltuğunu temsili olarak 6'ncı sınıf öğrencisi Çilek Oktan'a devretti.