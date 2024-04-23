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        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, koltuğunu çocuklara devretti

        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak ortaokul öğrencisi Çilek Oktan'a devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:25
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        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, koltuğunu çocuklara devretti
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        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak ortaokul öğrencisi Çilek Oktan'a devretti.

        Deniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Anamur Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.

        Çocukların bayramını kutlayan Deniz, makam koltuğunu temsili olarak 6'ncı sınıf öğrencisi Çilek Oktan'a devretti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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