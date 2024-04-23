Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı

Konser hazırlığının yaklaşık 6 ay sürdüğünü belirten Baran, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okullarımızdan öğrenciler geldi. İnanılmaz performans gösterdiler. Ulu Önder'imiz ve tüm değerlerimiz için marşlar söyledik. Çok keyifliydi. Katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.