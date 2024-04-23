Erdemli'de Uçurtma Şenliği düzenlendi

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin geleneksel hale geldiğini ve çocukların mutluluğu için çalıştıklarını belirtti.

Erdemli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi.

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