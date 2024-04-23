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        Erdemli'de Uçurtma Şenliği düzenlendi

        Erdemli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:55 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:55
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        Erdemli'de Uçurtma Şenliği düzenlendi
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        Erdemli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi.

        Erdemli Belediyesi Sahil Bandı Dr. Devlet Bahçeli tören alanında gerçekleştirilen programda, çocuklara ay yıldızlı uçurtma dağıtıldı.

        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin geleneksel hale geldiğini ve çocukların mutluluğu için çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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