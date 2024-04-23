Mersin'de 1923 öğrenci ile 23 Nisan konseri

MERSİN'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1923 öğrenci konser verdi.

Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Mersin Valiliği’nin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği korosu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Cumhuriyet meydanında 1923 öğrencinin katılımı ile konser düzenledi. 6 ay süren hummalı hazırlığın şefliğini şef Ahmet Baran yaptı. Konsere öğrencilerin velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.