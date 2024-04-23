Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi

        Mersin'de 14 ülkeden 350 çocuğun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Çocuk Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:03 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de 14 ülkeden 350 çocuğun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Çocuk Festivali tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesince organize edilen festival kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda etkinlik alanları oluşturuldu.

        Organizasyon için Litvanya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Bulgaristan, İran, Bosna Hersek, Almanya ve Kosova'dan kente gelen çocuklar, yöresel kıyafetleriyle çeşitli gösteriler yaptı.

        DJ performansı ve sahne etkinliklerinin de gerçekleştiği festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in çeşitli programları takip ettiği festival sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        İngiltere savunma harcamalarını artırıyor
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı
        Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı
        Mersin'de 1923 öğrenci ile 23 Nisan konseri
        Mersin'de 1923 öğrenci ile 23 Nisan konseri
        Erdemli'de Uçurtma Şenliği düzenlendi
        Erdemli'de Uçurtma Şenliği düzenlendi
        Silifke'nin tarihine ilişkin sergi açıldı
        Silifke'nin tarihine ilişkin sergi açıldı
        Mezitli Devlet Hastanesinin inşası sürüyor
        Mezitli Devlet Hastanesinin inşası sürüyor
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, koltuğunu çocuklara devretti
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, koltuğunu çocuklara devretti