Mersin'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi

DJ performansı ve sahne etkinliklerinin de gerçekleştiği festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

Organizasyon için Litvanya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Bulgaristan, İran, Bosna Hersek, Almanya ve Kosova'dan kente gelen çocuklar, yöresel kıyafetleriyle çeşitli gösteriler yaptı.

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