Hatayspor 3 puan hedefliyor

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda Hatayspor pas drili, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig 34’üncü haftası için Hatayspor, 28 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Başakşehir maçında 3 puan hedefliyor. 33 puanla ateş hattında bulunan Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

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