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        Hatayspor 3 puan hedefliyor

        Hatayspor, Mersin'de oynayacağı Başakşehir maçında 3 puan hedefinde hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:25
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        Hatayspor 3 puan hedefliyor
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        Hatayspor, Mersin’de oynayacağı Başakşehir maçında 3 puan hedefinde hazırlıklarına başladı.

        Süper Lig 34’üncü haftası için Hatayspor, 28 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Başakşehir maçında 3 puan hedefliyor. 33 puanla ateş hattında bulunan Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda Hatayspor pas drili, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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