Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de IPARD 3 Proje Lansman toplantısı yapıldı

        Mersin'de, IPARD 3 Proje Lansman toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de IPARD 3 Proje Lansman toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, IPARD 3 Proje Lansman toplantısı gerçekleştirildi.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörünce Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda IPARD projeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, toplantıda kentte tarımsal faaliyetlerin takibini yaptıklarını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli destek, teşvik ve projeleri olduğunu anlatan Pehlivan, bu çalışmaların ulusal ve uluslararası nitelik taşıdığını belirtti.

        Hayata geçirilen projelerle binlerce kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Mersin'de IPARD 1 ve IPARD 2 projeleri hayata geçirildi. Toplam 486 projeye destek vermiş, hayata geçirmişiz. Bir kısmının işlemleri devam ediyor. Bu yatırımların toplam değeri 3,6 milyar lira. Yüzde 50 ile 70 arasında bir hibe desteği söz konusu. Yaklaşık 5 bin vatandaşımızı istihdam etmişiz."

        - "Ülkemize yaklaşık 100 milyar lira yatırım kazandırdık"

        TKDK Başkanlığı İç Denetim Koordinatörü Mesut Ekmekçi de IPARD 3 dönemiyle 81 ilde yatırımcılara destek vereceklerini söyledi.

        Kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerini ve iş imkanlarını arttırmalarına katkı sunduklarını anlatan Ekmekçi, "Bugüne kadar 25 binden fazla projeye vermiş olduğumuz 45 milyar lira hibe desteği ile ülkemize yaklaşık 100 milyar lira tutarında yatırım kazandırdık. Bu yatırımlarla da 100 binden fazla istihdama vesile olduk. Yaşam standartlarını yükseltmek, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, yerinde üretmek ve işlemek amacıyla kırsal alanlarımızda yaşayan ve üreten insanlarımıza daha çok destek olacağız." diye konuştu.

        Programda, TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur da 2011 yılından bu yana yürüttükleri IPARD projelerini tanıttı.

        Konuşmaların ardından IPARD kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan yatırımcılara çekleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti

        Benzer Haberler

        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi aranıyor
        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi aranıyor
        Hatayspor 3 puan hedefliyor
        Hatayspor 3 puan hedefliyor
        Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Mersin Erdemli'de yenidünya hasadına başlandı
        Mersin Erdemli'de yenidünya hasadına başlandı
        Mersin'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi
        Mersin'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali sona erdi
        Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı
        Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı