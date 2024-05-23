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        Müşterisini öldüren köpek eğitmeni: Ben sadece ailemi ve personelimi korumak istedim

        MERSİN'de müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı (39) borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan arbede sırasında tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan köpek eğitmeni Görkem Özdemir (36) duruşmada, "Ben sadece ailemi ve personelimi korumak istedim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:05
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        Müşterisini öldüren köpek eğitmeni: Ben sadece ailemi ve personelimi korumak istedim
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        MERSİN'de müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı (39) borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan arbede sırasında tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan köpek eğitmeni Görkem Özdemir (36) duruşmada, "Ben sadece ailemi ve personelimi korumak istedim. Öldürmek gibi bir husumetim yoktu, üzgünüm" dedi. 

        Olay, geçen yıl 31 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çiftlikköy Mahallesindeki bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç- alacak meselesi yüzünden çalışanlarla tartıştı. Büyüyen tartışma sokağa taştı. Bu sırada iş yerinden çıkıp tartışmanın yaşandığı yere gelen köpek eğitmeni Özdemir, Bozdoğan ile arbede yaşadı. Arbede sırasında ateşlenen tabancadan çıkan 5 mermi, Bozdoğan'a isabet etti. Daha sonra iş yerine giren Özdemir, yanında getirdiği av tüfeği ile Bozdoğan’a doğru bir kez daha ateş açtı. Ağır yaralanan Bozdoğan kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Olaydan sonra gözaltına alınan Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Özdemir hakkında ‘Kasten öldürme’ ve ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçundan hazırlanan iddianame Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanık Özdemir bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin 8’inci ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Özdemir salonda hazır bulundu. Maktul Bozdoğan’ın yakınları ve taraf avukatlar da duruşmada yer aldı.  

        'KORKUTMAK İÇİN TÜFEKLE ATEŞ ETTİM'

        Duruşmada söz verilen sanık Özdemir, "Olay günü kliniğin üst katında uyurken telefon çaldı. Personelim Mehmet Bozdoğan’ın geldiğini ve bakiyesini sorduğunu söyledi. Ben sistemde ne yazıyorsa borcunun o olduğunu söyledim. Telefonu kapatıp uyumaya devam ettim. Telefonum bir kez daha çaldı, personelim aşağıya gelmemi ve yardım etmemi istedi. Mehmet Bozdoğan borcuna itiraz edip personelime saldırıyormuş. Hemen aşağı indim. Personellerim Mehmet Bozdoğan’ı dışarıya otomobilinin yanına çıkartmıştı. Ben de yanlarına gittim. Bu sırada aramızda bir arbede oldu. Elinde tabanca vardı. Namlusunu aşağı doğru tutup almaya çalıştım. Bu sırada tabanca ateş aldı. Olayın şoku ile tekrar içeriye kaçtım. Bize zarar verir diye iş yerinde bulunan tüfek ile korkutmak için ateş ettim. Olayın şokunda idim, personellerim yaralandığını ne olduğunu anlamadım. Hemen polise ve ambulansa haber verdik. Ben sadece ailemi ve personellerimi korumak istedim. Öldürmek, yaralamak gibi bir husumetim yoktu. Olaydan dolayı üzgünüm. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.

        Duruşmaya katılan Bozdoğan’ın yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Tarafları dinleyen mahkeme, eksikliklerin giderilmesi, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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