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        Mersin'de tırda çıkan yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırda çıkan yangında, araçta yüklü 7 otomobil yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:28 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:28
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        Mersin'de tırda çıkan yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırda çıkan yangında, araçta yüklü 7 otomobil yandı.

        Ömer Güleç idaresindeki 06 LJ 923 plakalı sıfır araç yüklü tırda Pozantı Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekip durumu Adana ve Mersin itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın sonucu tır ve üzerindeki 7 sıfır araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangında bir otomobil de yanmaktan son anda kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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