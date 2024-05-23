Mersin'de tırda çıkan yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi

Yangında bir otomobil de yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangını fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekip durumu Adana ve Mersin itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ömer Güleç idaresindeki 06 LJ 923 plakalı sıfır araç yüklü tırda Pozantı Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.